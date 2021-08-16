Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocuklarla buluştu
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Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocuklarla buluştu

Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocuklarla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, ilçelerdeki ESMEK yaz okullarında eğitim gören çocuklarla buluştu.

7-14 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla ESMEK' in düzenlediği yaz okuluna, Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi de katılım sağladı.

Alpu ve Çifteler'de yaz okuluna katılan 44 öğrenci, bilimin heyecanlı, eğlenceli, merak uyandırıcı hali olan bilim gösterisi ve deneylerle buluştu.Deneyler ve gösteriler yaz okuluna katılan öğrencilerden büyük beğeni aldı.

Kaynak: Bültenler

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