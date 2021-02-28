Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
28.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:00
Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Batıkent Mahallesi'nde M.T, U.T, S.Y. ile E.Ö. ve O.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Şiş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada yaralanan M.T. ve S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelileri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayda kullanılan şiş, sopa ve bıçak ise muhafaza altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar