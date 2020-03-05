Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

05.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:18
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yenibağlar Mahallesi Martı Sokağı'nda iki grup arasında "yanlış anlama" meselesinden çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

O.Z.U'nun (23), yanında taşıdığı bıçakla A.C. (20), D.G. (21) ve A.G'yi (21) yaralayıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından saklandığı evde gözaltına alınan O.Z.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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