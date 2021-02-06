Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

06.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:30
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

İlçe merkezinde elektrik işleri ile uğraşan Murat Ö. (42) ile akrabası Altan P. (42) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşme sonucu Altan P, üzerinde taşıdığı bıçakla Murat Ö. ile kavgayı ayırmaya çalışan oğlu Serkan Ö'yü yaraladı.

Yaralanan baba ve oğlu, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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