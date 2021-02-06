Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolda yürüyen Fatih E. ile tanımadığı 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih E. bıçakla kalçasından yaralandı. Yaralanan Fatih E. vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçakla yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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