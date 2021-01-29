Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cunudiye Mahallesi Körçoban Sokak'taki bir evde birlikte alkol alan Metin B. (22) ile Yasin Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Yasin Ö, üzerinde taşıdığı bıçakla Metin B'yi bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı.

Yaralanan Metin B, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Metin B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yasin Ö'nün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet büro Amirliği ekipleri zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar