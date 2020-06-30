Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde yolda yürüyen N.K. ile U.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli U.Ö, üzerinde taşıdığı bıçakla N.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan N.K, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan söz konusu yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli U.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekiplerince kovalamaca sonucu olay yeri yakınlarında suçaleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA