Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Sakarya Mahallesi, Eskişehir, Çifteler, 3. Sayfa

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de, iki şahıs arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de, iki şahıs arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çifteler ilçesi Sakarya Mahallesi Hastane Caddesinde yaşandı. Dün saat 16.35 sıralarında, S.Ş. (44) ve H.K. (42) arasında alacak verecek sebebi ile tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın karşılıklı darp-hakaret ve tehdide dönüşmesiyle S.Ş. isimli şüpheli, H.K.'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan H.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, ağır yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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