Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 Suriyeli işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Büyükdere köyü yakınlarında mısır tarlasında çalışan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine mevsimlik işçilerden Ahmed el-Muhtar Muhammed (22) göğsü, İsmail Muhammed ise sırtından bıçakla yaralandı.



Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmed el-Muhtar Muhammed müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen İsmail Muhammed'in hastanedeki tedavisi sürüyor.



Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.