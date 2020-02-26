Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Haberler

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Eskişehir'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

26.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:54
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Ense Sokak A Blok önünde yaşandı. Dün akşam saat 21: 30 sıralarında iddialara göre; S.P. (19), M.Ç. (55) ve F.K. (32) isimli şahıslar, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli S.P., üzerinden çıkardığı bıçakla, F.K.'nın sol bel tarafından yaralayarak kaçtı. Olayın ardından, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli S.P. kaçtığı esnada suç aleti olan bıçağı boş araziye attığını itiraf etti.


Öte yandan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan F.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler