Eskişehir'de bıçakla yaralama şüphelisini tutuklandı
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
21.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:21
Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde H.D'nin bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisi M.M'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA