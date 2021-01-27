Eskişehir'de beyaz eşya çalıp satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir evden beyaz eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriye Mahallesi İşbulma Sokağı'ndaki bir evin kapısı kırılarak iki buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çaldığı iddia edilen eşyaları satmaya çalışırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar