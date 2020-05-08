Eskişehir'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı
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Eskişehir'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı

Eskişehir'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı
08.05.2020 08:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:10

ESKİŞEHİR'de, pazartesi günü faaliyete girecek olan berber, güzellik salonu ve kuaförlerde hazırlıklara başlandı.

ESKİŞEHİR'de, pazartesi günü faaliyete girecek olan berber, güzellik salonu ve kuaförlerde hazırlıklara başlandı. İş yerlerini müşterileri için hazır hale getiren kuaförler, yoğun randevu talebiyle karşılaştıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, bir yandan da normalleşme sürecine girildi. Bu süreçte 11 Mayıs Pazartesi günü, berber, güzellik salonu ve kuaförlerin açılmasına karar verildi. İş yerlerinde de açılış hazırlıkları başladı. Kuaförler, bir yandan iş yerlerini temizlerken, bir yandan da eksikliklerini gideriyor, Sağlık Bakanlığı'nca getirilen şartları yerine getirmeye çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi ekipleri de berber ve kuaför dükkanlarında ücretsiz olarak dezenfekte çalışması yapıyor.

'TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR'Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olduklarını ve yoğun randevu talebiyle karşılaştıklarını söyleyen kadın kuaförü Yusuf Yumuk, "Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalıydık. Pazartesi günü başlayacağız. Bugün ön hazırlığımızı, temizliğimizi yapıyoruz. Pazartesi günü 2'şer metre mesafe ile müşterilerimizi ağırlayacağız. Her şey tek kullanımlık olacak. Steril ve kişiye özel ürünleri kullanacağız. Tertemiz bir salonla hizmete başlayacağız inşallah. Randevular çok yoğun. Derneğimiz de aldığımız karar doğrultusunda sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında burada olacağız. Çok yoğun olacak gibi görünüyor, telefonlarımız susmuyor" dedi.'HER ŞEY TEK KULLANIMLIK OLACAK'

Kadın kuaförü Özlem Ceyhan ise randevularını şimdiden almaya başladıklarını belirterek, "Pazartesi günü işimizin başına geçiyoruz. Mesaimiz başlıyor. Randevularımızı şimdiden almaya başladık. Ancak bu koronavirüs nedeni ile nasıl çalışacağız bilemiyorum. Hijyen için kullanılan her şey tek kullanımlık olacak. Ayak galoşundan saç havlusuna, eldiven, maske ve el aletlerinin UV ışık altında sterilizasyonuna kadar her şeyi yapacağız. Bugün temizlik yapmak ve eksiklerimizi gidermek için dükkanımı açtım. Pazartesi gününe tam olarak hazır olmaya çalışıyorum. Bu geçen süreçte maddi ve manevi anlamda çok kayba uğradık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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