Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttıESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, tramvay gişelerinde ve pazarlarda ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Eskişehir'de belediye ücretsiz maske dağıttı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, tramvay gişelerinde ve pazarlarda ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce, tramvaylarda ve gişelerde özel güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Araçlara maskesiz yolcu alınmayacağını belirten yetkililer, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA