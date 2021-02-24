Eskişehir'de bekçilerin şüphelenerek yakaladığı kişinin elindeki poşetten satır ve bıçaklar çıktı

Eskişehir'de durumundan şüphelendikleri kişiyi takip ederek yakalayan mahalle bekçileri, poşet içinde 11 kesici alet ele geçirdi.

Eskibağlar Mahallesi Kırımlılar Sokak'ta devriye gezen Tepebaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Bir süre kovalamacanın ardından yakalanan ve emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli E.C.G'nin üzerinde ve taşıdığı poşetin içinde 2 satır, 4 bıçak ve 5 çakı bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar