Eskişehir'de bekçileri görünce kaçan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayan zanlı gözaltına alındı.
Yenibağlar Mahallesi Cantürk Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri K.Y'yi takibe aldı.
Bekçilerin "dur" ihtarına uyamayıp kaçan zanlı, kovalamacanın ardından yakalandı.
Zanlının üzerinde 2,34 gram metamfetamin ile 6,30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar