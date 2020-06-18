Eskişehir'de bekçilere hizmet içi eğitim verildi
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Eskişehir'de bekçilere hizmet içi eğitim verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 297 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmet içi eğitim düzenlendi.

Eskişehir'de bekçilere hizmet içi eğitim verildi
18.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:56

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 297 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmet içi eğitim düzenlendi.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı ve silahlı bir kolluk kuvveti olan çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev ve yetki sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim verildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik geliştirme eğitimi kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitime 297 personel katıldı.

Eğitim kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerine, insan hakları, halkla ilişkiler, etkili iletişim ve iletişim teknikleri, durdurma ve kimlik sorma, üst ve araç arama, yakalama ve kontrol yetkisi, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, kişisel güvenlik, disiplin mevzuatı, yaya ve motorlu devriye esasları ve örnek olayların incelenmesi konularında, branşlarında uzman rütbeli personeller tarafından teorik ve uygulamalı olarak dersler verildi.

Müdürlük binasında üç gün sürecek eğitimlerin yıl boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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