Eskişehir'de BBP'li Akdoğan ve Ulupınar'dan polis noktalarına ziyaret
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Eskişehir'de BBP'li Akdoğan ve Ulupınar'dan polis noktalarına ziyaret

17.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:28
Eskişehir'de BBP'li Akdoğan ve Ulupınar'dan polis noktalarına ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYKY) üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar, Eskişehir'deki polis güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYKY) üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ve Ahmet Ulupınar, Eskişehir'deki polis güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Akdoğan ve Ulupınar ile beraberindeki BBP Eskişehir İl Başkanı Şaban Bozbağ, Odunpazarı İlçe Başkanı Abdülcebbar Pektaş ve Tepebaşı İlçe Başkanı Salim Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurulan güvenlik noktalarında görevli polislere ziyarette bulundu.

Akdoğan ve Ulupınar ile beraberindekiler, polislere ikramlarda bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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