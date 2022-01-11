Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak - Haberler
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Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak

Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak
AA / Aydoğan Altın - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki kahvehaneler, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılacak.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki kahvehaneler, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılacak.

Sivrihisar ilçesine bağlı 1078 nüfuslu Kaymaz Mahallesi'nin muhtarı Bayram Canıgür, gazetecilere, esnaf ve vatandaşların ortak kararıyla kahvehaneleri yarından itibaren 5 gün süreyle kadar kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Mahalledeki Kovid-19 vakalarının arttığını ifade eden Canıgür, şöyle konuştu:

"Mahallemiz ufak. Bütün bulaşlar insanların bir araya geldiği kahvehanelerde oluyor. Kış günü herkes kahvehanelerde oturuyor. Mahalle halkımızı korumak amacıyla bu kararı aldık. Sivrihisar'daki resmi kurumlara bu kararı alacağımızı bildirdik. Onların da bilgisi var. Bulaşıcılığı biraz azaltabilir miyiz, çabası içindeyiz. Halkımız da tedirgin oluyordu."

Kahvehane işleten Cafer Ercan ise iş yerlerini kendi istekleriyle kapatacaklarını belirterek, aldıkları kararla toplum içinde hastalığın yayılmasının önüne geçmek istediklerini bildirdi.

Esnaf Beytullah Uyar da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle aldıkları 5 günlük kapanma süresini uzatabileceklerini dile getirdi.

Kaymaz Mahalle Muhtarı Canıgür, kararı anons sistemi aracılığıyla mahalle sakinlerine duyurdu.

Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak

Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak

Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak

Eskişehir'de bazı kahvehaneler Kovid-19 nedeniyle 5 gün kapalı kalacak

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