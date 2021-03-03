Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı
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Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

03.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:37
Eskişehir'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan kadın hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan kadın hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen E.A'yı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 24 kaydının bulunduğu belirlenen kadının evinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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