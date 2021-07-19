Eskişehir'de bataklıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Eskişehir'de bataklıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

Eskişehir'de bataklıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bataklıktan çıkamayarak mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bataklıktan çıkamayarak mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavuncu Mahallesi'nde gece saatlerinde devriyeye çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölet yakınında davranışlarından şüphelendikleri A.Ö'yü durdurdu.

A.Ö, jandarma ekiplerine, birlikte gölet kıyısına gittikleri kuzeni N.Ö'nün yanından ayrıldığını, aramalarına rağmen onu bulamadığını söyledi.

AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri ile vatandaşların da katıldığı yaklaşık 4 saat süren aramalar sonucu N.Ö, göl kenarında bataklığa saplanmış halde bulundu.

Bataklıktan çıkarılan N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de bataklıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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