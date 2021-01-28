Eskişehir'de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi
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Eskişehir'de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi

28.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:37
Eskişehir'de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan A.A.'nın evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Sikkeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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