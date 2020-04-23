Eskişehir'de balkonlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerin camları ve balkonlarından coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerin camları ve balkonlarından coşkuyla kutlandı.

Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce saat 13.15 itibarıyla tüm okulların hoparlörlerinden "Yüz yaşında egemenliğim benim" marşını dinletildi.

Şehirde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar ve çocuklar, ellerinde bayrak ve balonlarla evlerinin balkonundan marşa eşlik etti.

Kaynak: AA