Eskişehir'de balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı
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Eskişehir'de balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı

Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

01.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:48
Eskişehir'de balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı

'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Acar Sokağı'ndaki bir arkadaşının evine giden H.B. (15) henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki balkondan yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü.

H.B'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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