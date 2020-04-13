Eskişehir'de balık istifi servisi fotoğrafladığı iddia edilen şoföre hakaret ve mobbing iddiası
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de balık istifi servisi fotoğrafladığı iddia edilen şoföre hakaret ve mobbing iddiası

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaştırma Şube Müdürünün bir şoföre hakaret etmesi ve mobbing uygulamasına tepki göstererek, "Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyor ve takipçisi olacağız" dedi.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:11
Eskişehir'de balık istifi servisi fotoğrafladığı iddia edilen şoföre hakaret ve mobbing iddiası

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaştırma Şube Müdürünün bir şoföre hakaret etmesi ve mobbing uygulamasına tepki göstererek, "Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyor ve takipçisi olacağız" dedi.

Başkan Ramazan Uysal yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Cuma günü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığına bağlı Otobüs Şube Müdürlüğünce toplantı var diyerek saat 17.20'da tüm çalışanların terminal yanındaki belediye garajında toplanması istendi. Bu toplantı esnasında, Covid-19 nedeniyle çalışanlara yönelik alınması gereken sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe uygulanmaması değerlendirildi. Salgına rağmen, açıklanan tedbirlere rağmen Eskişehir Büyükşehir otobüs işletmesi çalışanlarının kendi servislerinde yan yana oturduklarını gösteren bir fotoğraf baında gündem olmuştu. Bu fotoğraf ve yapılan eleştiriler sebebiyle, şüphelenilen personele yönelik ağır sözler sarf etmesini kınıyoruz. Ulaştırma Şube Müdürü, bu kişiye karşı provoke edici eleştirici ve kışkırtıcı sözler söyleyerek linç aşamasına getirerek kendisini tahrik etmiştir. Sendikamız üyesi çalışan şoföre, diğer çalışanlar tarafından da 'ana avrat' küfür ve hakaret ettirilmiştir. Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyor ve takipçisi olacağız. Bu onur kırıcı, çalışanların rencide edici, insanların toplum önünde şeref ve haysiyetini küçük düşürücü eylemdir. Çalışana hakaret suçtur. Bir müdür, bir idareci tavrından çok öte, insani olamayan, medeni bir kişiye yakışmayacak insanlık dışı bir eylemdir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışanların ve sendikanın defalarca yazılı-sözlü uyarı şikayetlerine rağmen işlem yapılmamıştır"

Uysal açıklamasının devamında, daha önce de defalarca bu tür eylemlerde bulunmuş olan daire başkanı hakkında çalışanların ve sendikanın defalarca yazılı-sözlü şikayette bulunmasına rağmen işlem yapılmadığını belirterek, "Bu nedenle kendisi hal ve tavırlarını düzeltmemiştir. Aksine baskı, mobbing ve hakaret tavırlarına devam etmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi camiasına ve hizmetlerine yakışmayan bu kişi, çalışanlarına meslek ve sorumlulukları harici görevlerini yapan, kanunsuz, iş güvenliğine aykırı çalışma yöntemlerini uygulayan ve son raddede kişilerin namus ve haysiyetine karşı kabul edilemeyecek eylemiyle işi çığırından çıkaran müdüre, Büyükşehir Belediyesinin vizyonu ile uyuşmayan bu olaya karşı, gerekeni layığı ile yapması konusunda toplum ve sendikamız beklenti ve takip içindedir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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