ESKİŞEHİR - Baklava almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Tatlıcı önünde oluşan kuyruktan detaylar Polislerin uyarıda bulunması Eskişehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbiri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde kısıtlamasından muaf olan tatlıcının önünde uzun...
Tatlıcı önünde oluşan kuyruktan detaylar
Polislerin uyarıda bulunması Eskişehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbiri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde kısıtlamasından muaf olan tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Cumhuriye Mahallesi Kırım Caddesi üzerindeki bir iş yerinden baklava almak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk ilgi çekti. Kuyruğun uzunluğunu gören bazı vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.
Kilosu 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta, polis ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.
İş yerindeki yaklaşık 2 ton baklava ise 3 saat sonunda tükendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar