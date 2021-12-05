Eskişehir'de "bağımsız yaşam, mesleki eğitim, üretim ve rehabilitasyon merkezi" için imza töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) başvurusu yapılarak hibe almaya hak kazanan "bağımsız yaşam, mesleki eğitim, üretim ve rehabilitasyon merkezi" projesinin imza töreni ve açılış toplantısı Eskişehir Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ekibi tarafından hazırlanan projede ESOGÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortak olarak, Eskişehir Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünün ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iştirakçi olarak yer alıyor.

Projeyle, Eskişehir ve bölgesinde örneği olmayan alternatif bir ayakta rehabilitasyon merkezi kurarak bu merkezde madde ve alkol bağımlılığı tedavisini AMATEM ya da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde tamamlamış, istihdamda olmayan bireylerin sosyal hayata katılımlarına, mesleki bilgi ve beceri kazanarak kapasitelerinin artırılmasına, edindikleri bilgi ve beceriyle ve devamında kooperatif çatısı altında bir araya gelerek kazanca dönüştürmelerine katkı sağlanacak.

Odunpazarı ilçesinde bulunan atıl durumdaki Akpınar İlkokulunun tadilatı yapılarak ve ek bina ile fiziksel alanı genişletilerek projenin uygulama alanı olan rehabilitasyon merkezine dönüştürülecek.

Söz konusu merkezde, çiçek serası, mantar üretim çadırı, galoş ve bone imalat atölyesi, el sanatları ve hobi atölyesi, psikososyal destek alanları, açık hava spor alanları kurulacak.

Projenin bütçesinin 1 milyon 627 bin 749 lira olduğu, 18 ayda tamamlanacak merkezin, bağımlılık tedavisinde tüm Türkiye'de uygulanabilir örnek bir model olmasının hedeflendiği bildirildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet