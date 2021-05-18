Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.