Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Eskişehir'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri Y.A, O.A. ile E.F'yi saklandıkları evlerde çalınan eşyalarla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar