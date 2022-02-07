Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, ördüğü yün çorapları İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertürk, ördüğü yün çorapları İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde patik, bere ve eldiven ördüğünü bunların bir kısmını da ihtiyaç sahipleri ile komşularına dağıttığını söyledi.

Geçen yıl mart ayından bu yana Mehmetçikler için çorap, bere ve eldiven örmeye başladığını ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Temin ettiğim ipleri örmeye başladım ve yakınlarım aracılığıyla İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçtik. Allah Türk askerine zeval vermesin. Onlar olmazsa biz burada yaşayamayız. Allah, ayaklarına taş dolandırmasın. 4 çocuk annesiyim, 9 torunum var. Nasip olur, ellerim tutarsa gelecek yıl da kahraman Mehmetçiklerimiz için örmeye devam edeceğim."

Görevli askerler tarafından araçla evinden alınan Ayşe Ertürk, komutanlık makamında İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile bir süre görüştü. Ertürk, daha sonra askerlere ördüğü çorapları teslim etti.

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

Eskişehir'de Ayşe nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e ulaştırdı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Mart, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title