Eskişehir'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.
MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Önen, Çalcı Mahallesi yakınlarındaki tarlasında çalıştığı sırada köpeklerin havladığı ağaçlık bölgeye gitti. Bu sırada ayının saldırısına uğrayan Önen, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralanan Önen, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Mihalıççık Gün Sazak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu yaralı buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Önen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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