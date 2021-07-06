Eskişehir'de ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir bankanın ATM'sine aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakalanan C.B. ve M.Ö'nün daha önce de aynı yöntemle Eskişehir'in yanı sıra Balıkesir ve Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellek ve elektronik çipler ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar