ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu, kart kullanıcılarının mağduriyetine sebep oldukları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellek ve elektronik çipler ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Çağla Altunkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİŞEHİR - ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:06:34. #1.16#

title