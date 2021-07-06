Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, ATM'lere 'papağan' adı verilen aparat ve kamera düzeneği yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, ATM'lere 'papağan' adı verilen aparat ve kamera düzeneği yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere 'papağan' adı verilen kart kopyalama aparatı takıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından şüphelilerin, C.B. ve M.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, özel bankanın ATM'sine aynı aparatı takarken suçüstü yakalandı. C.B. ve M.Ö.'nün üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartı, cep telefonu, kamera düzeneği, taşınabilir bellek ve elektronik çip ele geçirildi. Şüphelilerin ATM cihazına taktıkları 'papağan' adı verilen aparatla kart bilgilerini kopyaladıkları, metal levhaya kurulan kamera sistemi ile de kart şifrelerini ele geçirdikleri tespit edildi. Balıkesir ve Diyarbakır'da aynı yöntemle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kart bilgilerini çaldıkları kişilerin hesaplarından 50 bin TL çektikleri saptandı.Hesaplar üzerinde inceleme sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan C.B. ve M.Ö. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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