Son dakika haber: Polis ekiplerinden geniş çaplı denetim

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, araçlar ve işyerleri denetlendi, vatandaşların GBT sorgulamaları yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerince, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında araçlara yönelik denetim yaptı. Ayrıca ekipler tarafından İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan eğlence merkezleri de denetlendi.

Arama noktaları oluşturan ekipler tarafından bazı araçlar kontrol edilirken, işyerlerine yönelik denetimlerde 76 işletmeden 26'sına, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 5 bin 68 kişiden, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR