Eskişehir'de asayiş uygulaması Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada. 27-28 Haziran tarihlerinde ülke genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gelen şikayet ve ihbarlar üzerine, sınava katılacak öğrencilerin daha rahat bir şekilde huzurlu sınav ortamına hazırlamak, kentte yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde sosyal yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının temini amacıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sümer Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı ve İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nın yanı sıra kent genelinde çok sayıda ekibin katıldığı asayiş uygulamasının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamada 4 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan, bir kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye gürültü yapmaktan, ayrıca trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan sürücülere toplam 53 bin 10 lira idari para cezası kesildiği duyuruldu.

Kaynak: AA