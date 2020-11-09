Eskişehir'de asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, Eskibağlar ve Ömerağa mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar