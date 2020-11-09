Eskişehir'de asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı
09.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:30
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, Eskibağlar ve Ömerağa mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar