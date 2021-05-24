Eskişehir'de asayiş
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Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de asayiş
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Zafer Mahallesi'nde devriyeye çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.A'yı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde ruhsatsız tabancayla yakalandı

Sütlüce Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.Ç'ye ait otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca bulundu.

Hakkında "yaralama, hırsızlık, gasp" gibi 6 suç kaydı bulunan şüpheli M.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akülü araç hırsızlığı

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan S.K. polise başvurarak çocuğuna ait akülü aracın çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli B.M'yi kovalamaca sonucu Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çalınan akülü araçla yakaladı.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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