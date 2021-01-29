ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı
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ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı

29.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:13

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla aranan ve Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla aranan ve Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gülçayır Mahallesi'nde iki aylık buzağı, Hamamkarahisar Mahallesi'nde 21 günlük buzağı ile Nasrettin Hoca Mahallesi'nde 6 aylık buzağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin S.K, F.U. ile T.G. olduğunu belirledi.

Zanlıların Afyonkarahisar'dan kiraladıkları araçla hırsızlıkları yaptıkları ve Çay ile Sultandağı ilçelerinde yaşadıklarını belirleyen jandarma, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

İlgili kurumlarla bağlantı kuran jandarma, S.K. ile F.U'yu sınır kapısında yakaladı.

Zanlıların üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 lira bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile F.U. tutuklandı, T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hamamkarahisar Mahallesi'nden çalınan 21 günlük buzağı sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı
ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı
ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı
ESKİŞEHİR - Aranan hayvan hırsızlığı zanlıları Gürcistan'a kaçarken Artvin'de yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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