Eskişehir'de aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün bulundukları adresleri belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüleri yakaladı.
Gözaltına alınan 8 hükümlü, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar