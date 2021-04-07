Eskişehir'de aranan 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar