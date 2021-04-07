Eskişehir'de aranan 7 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de aranan 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de aranan 7 kişi yakalandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Dilan Çıtak Demet Özdemir Semiramis Pekkan
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de aranan 7 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:46:16. #1.15#
title