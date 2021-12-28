Eskişehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETEÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.D., S.Ö. ile M.S.'nin kent merkezinde olduğun belirledi. Savcılık talimatıyla takibe alınan 3 firari, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüleri, cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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