Eskişehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETEÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.D., S.Ö. ile M.S.'nin kent merkezinde olduğun belirledi. Savcılık talimatıyla takibe alınan 3 firari, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüleri, cezaevine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet