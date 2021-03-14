Eskişehir'de aranan 14 kişi yakalandı
14.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:31
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 14 kişiden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar