Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100 liralık 155 sahte banknot ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de, araçta sahte 155 banknot ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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