Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

14.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:40
Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması saatinde kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması saatinde kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Eskibağlar Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayıp minibüsle kaçan sürücü E.A. ile araçta bulunan K.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada çok sayıda içki ile pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de araçta kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:40:56. #1.15#
title