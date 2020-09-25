Eskişehir'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli yakalandı

25.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:10
Eskişehir'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskibağlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücü ile arkadaşına ait olduğu iddia edilen ruhsasız 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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