Eskişehir'de araç sayısındaki artış sürüyor

Eskişehir'de her ay artan trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 286 bin 267 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 173 adet artarak 286 bin 267 adet oldu.

Eskişehir'deki taşıtların, 167 bin 751 adet otomobil, 45 bin 942 adet kamyonet, 31 bin 312 motosiklet, 23 bin 699 adet traktör, 10 bin 498 adet kamyon, 3 bin 744 adet minibüs, 2 bin 658 adet otobüs, 663 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir ilinde Haziran ayında 7 bin 545 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 545 taşıt içinde otomobil 5 bin 658 ile ilk sırada yer aldı.

Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA