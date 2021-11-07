Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir sitedeki 11 katlı binada apartman görevlisince çıkarılan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında, apartman görevlisi Yunus Emre A'nın kaldığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri, polis ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yangına neden olduğu gerekçesiyle apartman görevlisi Yunus Emre A, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olay yerine yakın bölgede yakalandı.

Sitenin yöneticisi Osman Emral, gazetecilere yaptığı açıklamada, C blokun kapıcısı Yunus Emre A. ile ilgili yoğun şikayetlerin bulunduğunu ve bundan dolayı kişinin iş akdinin feshedildiğini tebliğ ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'Evi yaktı' diye haber geldi. Yunus Emre A. ve ailesinin evden ayrılmasının ardından üst kattan yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ile çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Site görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar. Kapı da kapalıymış. Ben 'Kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun.' dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum."

Çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturmuş

Akrabasının evine giderken yakalanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Yunus Emre A'nın ilk ifadesinde işten ve evden çıkarılmasına sinirlenerek daireyi kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangının, çatı malzemeleri tahtalarla tutuşturularak çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca olaydan önce sitenin otomatik yangın söndürme sistemindeki su vanalarının kapatıldığı anlaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yunus Emre A, "kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.