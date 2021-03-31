Eskişehir'de apartman girişlerinde bulunan çok sayıda bisikletin çalınması olayının şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de apartman girişlerinde bulunan bisikletleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de apartman girişlerinde bulunan bisikletleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe, Büyükdere ile Vişnelik mahallerindeki apartmanların giriş kısmında bulunan bisikletlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, şüpheliler C.M. ile H.M'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Polis, şüphelilere ait evlerde ele geçirilen bisikletleri sahiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar