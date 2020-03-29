Eskişehir'de ana sınıfı öğrencilerinden videolu "Evde kal" çağrısı
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de ana sınıfı öğrencilerinden videolu "Evde kal" çağrısı

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki Ahmet Olcay İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Evde kal" çağrısına videolu mesajlarıyla destek verdi.

29.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:58
Eskişehir'de ana sınıfı öğrencilerinden videolu

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki Ahmet Olcay İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Evde kal" çağrısına videolu mesajlarıyla destek verdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 25 öğrencinin, "Evde kal kuşlarını besle", "Evde kal annene yardım et", "Evde kal daha çok ders çalış", "Evde kal yaşlıları koru" gibi mesajlarının olduğu video hazırlandı.

Okulun ana sınıfı öğretmeni Sibel Evkan Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgını çocuklara doğru dille anlatmanın önemli olduğunu söyledi.

Okuldan ayrı kaldıkları bugünlerde öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu dile getiren Vatansever, şöyle devam etti:

"Biz öğretmenler de aslında bir süreci yönetiyoruz. Sağ olsunlar velilerim bu konuda çok duyarlı. Çocukların çektikleri videoları izledim ve gurur duydum. Hepsinin psikolojileri gayet iyi. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımızın 'Evde kal, hayat eve sığar' çağrısına Ahmet Olcay İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, velileri ve öğretmeni olarak destek veriyoruz. Bilinçliyiz, virüsün çocuk ve gençlerde taşıyıcı özelliğinin olduğunu biliyor, yaşlılarımızın daha yıllarca bize kol kanat germeleri için evlerimizde kalıyoruz. Okul hayatına başlayacak çocukların ilk evresinde mücadele veren bir öğretmen olarak hem telefonla hem de internet üzerinden gün içinde bilgilendirmeler yapıyor, ders konuları veriyorum. Öğrencilerimle günlük bağlantı halindeyim. Tatilde değiliz, resim yapmaya, dik çizgiler çekmeye, evde yardımlaşmaya, bireysel becerileri geliştirmeye devam."

Vatansever, evde kalınan süreçte okul öncesi çağ çocuklarının yapabileceği çok şey olduğunu anlattı.

Öğrencilere seslenen Vatansever, "Evde kal çocuğum. Evde yapacak çok şey var. Dersler var, dolaplarınızın toplanmaya ihtiyacı var. İlk dönem yapılan derslerin tekrarı var. Akşam sofra kuran anneye yardım var. Resim yapmak var. Hem bu süreç eğer devletimizin önerdiği kurallara uyarsak o kadar da uzun sürmeyecek. Sağlıkla kalın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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