Eskişehir'de altyapı çalışmalarını sürdürerek kent genelinde yoğun mesai harcadı

ESKİŞEHİR (Bültenler) - ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında yaklaşık 50 milyon metre küp ham suyu arıtarak, Eskişehirlilere içme ve kullanma suyu sağladı. Su kullanımının geçtiğimiz yıllara göre oldukça arttığı 2021 yılında kent merkezi ve kırsalda 38 kaptaj, drenaj ve sondaj çalışması yapan ekipler, 29 yeni su kaynağını da Eskişehir'e kazandırdı. Bulunan su kaynaklarının evlere ulaştırılması için yeni hatlar açan ESKİ, geride bıraktığımız yıl içinde130 kilometre içme ve kullanma suyu şebeke hattı döşedi.

Kentteki su kaynaklarının kontrollerini sürdüren ekipler, Su Analiz Laboratuvarında yıl boyunca 2 bin 163 adet klor ölçüm kontrol çalışması, 278 adet havza, bin 639 adet kimyasal, 2 bin 193 adet mikrobiyolojik su numunesi analizi yaptı.

2021 yılı altyapı çalışmaları kapsamında su baskınlarını önlemek amacıyla şehir merkezinde yaklaşık 10 kilometre yağmur suyu hattı yapan ESKİ, ayrıca 71 kilometreden fazla kanalizasyon hattını şehre kazandırdı.

7 gün 24 saat esası ile çalışan 185 Çağrı Merkezi ile 2021 yılı içinde toplam 360 bine yakın çağrıyı çözüme kavuşturduklarını belirten ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen açıklamasında "Yaklaşık 2 yıldır yaşadığımız pandemi ve şehrimizde de etkilerini hissetmeye başladığımız küresel ısınmayla suyun yaşam anlamına geldiğinin bilinci daha da arttı. Günden güne artan su ihtiyacı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 2021 yılı içinde birkaç kez yaşadığımız ani ve yoğun yağışlar, su baskınları tehlikesini gözler önüne serdi. Bu kapsamda önlemler için altyapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2022 yılında vatandaşlarımıza temiz su sağlamak ve şehrimizin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak belirtmek isterim ki vatandaşlarımızın su kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Halkımızdan içme ve kullanma suyunun, yani musluklardan akan suyun işlenmiş su olduğunu unutmadan, bahçe ve tarla sulamalarında kullanılmaması konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca diş fırçalarken ve elleri sabunlarken musluğun kapatılması, küvet doldurulması yerine ayakta duş alınması veya bulaşıkların bulaşık makinesinde yıkanması gibi basit önlemlerle tonlarca su tasarrufu sağlamak elimizde. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım" ifadelerinde bulundu.

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